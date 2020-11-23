Правительство Израиля ратифицировало безвизовое соглашение с ОАЭ

В воскресенье, 22 ноября, правительство Израиля единогласно утвердило соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимной отмене визового режима для туристов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Правительство ОАЭ ратифицировало соглашение еще 1 ноября. Это означает, что договор должен вступить в силу к концу ноября текущего года.

Безвизовое соглашение с ОАЭ – первое подобное соглашение, подписанное Израилем с какой-либо арабской страной.

Согласно договору между Израилем и Бахрейном, туристы должны будут обращаться за визой, однако с 1 декабря смогут делать это онлайн, без необходимости являться в дипломатическое представительство.