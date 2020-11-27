Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 27 ноября, валютные торги завершились незначительным снижением курса доллара и таким же ростом курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара опустился на 0,03% и составил 3,319 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,058% и составил 3,957 шекеля за €1.