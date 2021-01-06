Власти Израиля вводят двухнедельный карантин
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совместно с минздравом страны заявил о введении двухнедельного карантина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает The Times of Israel.
Там уточняется, что израильское правительство одобрило данную инициативу на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом.
Данная мера вступит в силу с четверга, 7 января.
Нетаньяху также предупредил в Twitter, что мир ожидают серьезные последствия из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
«Мы находимся в разгаре мировой пандемии, которая распространяется с большой скоростью из-за британской мутации», — подчеркнул он.
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