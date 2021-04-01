Круизный лайнер Odyssey направляется в Израиль

Компания Royal Caribbean объявила 31 марта о получении нового круизного лайнера Odyssey of the Seas, второго из серии Quantum Ultra-class, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Лайнер водоизмещением 169 тысяч тонн и длиной 347 метров в ближайшее время направится в Израиль, и свои первые круизы совершит по Восточному Средиземноморью с выходом из Хайфы.

Только в ноябре лайнер покинет Средиземное море и уйдет в Каирбский бассейн, для которого он и предназначался изначально.

Круизы из Израиля начнутся с первых чисел мая. Лайнер будет принимать туристов старше 18 лет, вакцинированных от коронавируса или переболевших коронавирусом, и осуществлять 3-дневные и 7-дневные круизы.