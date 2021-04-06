Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать кабмин по итогам выборов

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил во вторник, что принял решение поручить премьер-министру еврейского государства и лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху формирование нового правительства по итогам парламентских выборов 23 марта. На это законом отводится 28 дней с возможностью продления срока на две недели, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я пришел к решению, основанному на количестве рекомендаций [членов Кнессета], которые указывают на то, что у депутата Биньямина Нетаньяху немного больше шансов сформировать правительство. Соответственно, я решил поручить ему сделать это", - сказал Ривлин в ходе специального обращения, которое транслировала его канцелярия.

В понедельник Ривлин провел переговоры с представителями 13 политических партий, прошедших в Кнессет 24-го созыва по итогам выборов 23 марта, для определения кандидата в премьеры."Результаты консультаций, которые были открыты для всех, заставляют меня думать, что ни у одного кандидата нет реальных шансов сформировать правительство, пользующееся доверием Кнессета. Фактически, если бы закон позволял бы мне подобное, я бы вернул решение [по кандидатуре премьера] обратно представителям народа, в Кнессет. Но, как я уже сказал, я не могу этого сделать по закону", - отметил Ривлин, оглашая свое решение во вторник.

"После консультаций с представителями всех фракций в Кнессете сложилась следующая картина: 52 депутата попросили меня поручить Нетаньяху формирование правительства, 45 депутатов просили поручить формирование правительства [лидеру оппозиции и главе партии "Еш Атид"] Яиру Лапиду. Семь депутатов просили меня поручить создание кабмина [лидеру партии "Ямина"] Нафтали Беннету, еще 16 депутатов не дали никаких рекомендаций", - продолжил Ривлин. "Учитывая такое положение дел, когда нет большинства в 61 депутата Кнессета, поддерживающего конкретного кандидата, я пришел к решению, основанному именно на количестве рекомендаций", - пояснил президент свой выбор.

Ривлин отметил, что были избран президентом Израиля парламентом 19-го созыва в 2014 году. "С тех пор в течение семи лет было проведено уже пять выборов в Кнессет, четыре из них менее чем за два года. Я не представлял и не ожидал, что раз за разом, пять раз, я столкнусь с такой трудной задачей - решить, кому доверить формирование правительства", - продолжил он. "На мой взгляд, это непростое решение с моральной и этической точки зрения", - отметил израильский президент.