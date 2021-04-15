На следующей неделе в Израиле ожидают прибытия делегации Судана
Официальная делегация суданских должностных лиц посетит Израиль на следующей неделе. Как передает Trend со ссылкой на newsru.co.il, об этом сообщили источники в правительстве Судана информационному агентству Reuters.
Как отмечает сайт OrientalExpress, предположительно, в Израиль прибудут, в том числе, представители сил безопасности и спецслужб Судана.
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