На следующей неделе в Израиле ожидают прибытия делегации Судана

Официальная делегация суданских должностных лиц посетит Израиль на следующей неделе. Как передает Trend со ссылкой на newsru.co.il, об этом сообщили источники в правительстве Судана информационному агентству Reuters.

Как отмечает сайт OrientalExpress, предположительно, в Израиль прибудут, в том числе, представители сил безопасности и спецслужб Судана.