Компания "Исраэйр" прекращает выполнять рейсы по субботам

Авиакомпания "Исраэйр" прекратит выполнять рейсы по шаббатам, как и было заявлено после покупки компании владельцем торговой сети "Шивук а-Шикма" Рами Леви и и его партнером Шаломом Хаимом, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Поскольку авиакомпания "Эль-Аль" не летает по субботам, небольшая "Аркия" остается единственным израильским авиаперевозчиком, который будет выполнять шаббатние рейсы.

Однако, как подчеркивается в публикации, в отличие от "Эль-Аля", компания "Исраэйр" не будет отменять рейсы в случае задержек и опасности оказаться в воздухе в шаббат. Самолеты авиакомпании также будут летать в Эйлат в субботу днем, чтобы на исходе субботы совершать рейсы в Тель-Авив.