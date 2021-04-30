Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара повысился, курс евро понизился

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 30 апреля, валютные торги завершились повышением курса доллара и снижением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара возрос на 0,031% и составил 3,247 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,191% и составил 3,927 шекеля за €1.