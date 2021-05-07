Валютные резервы Банка Израиля приблизились к 200 млрд долларов
Банк Израиля сообщил, что в апреле 2021 года его валютные резервы выросли на 8,3 миллиарда долларов по сравнению с мартом и составили 194 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Центробанк закупил в апреле на валютном рынке 5,27 миллиарда долларов. Еще 3 миллиарда долларов дала переоценка валют в соответствии с текущим курсом.
С начала года Банк Израиля приобрел 20 миллиардов долларов, две трети от 30 миллиардов долларов, которые он обязался закупить, чтобы предотвратить дальнейшее укрепление позиций шекеля.
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