Коронавирус в Израиле: Менее 1100 зараженных

Утром в пятницу, 7 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 6 мая затруднено, так как утром в четверг в отчете минздрава были допущены ошибки, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 838850 заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 1089 человек.

6374 заболевших COVID-19 умерли.

831387 заразившихся выздоровели.

За последние сутки проведены 31547 тестов. В 0,2% случаев выявлялся коронавирус.

148 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 85 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 55 из них в критическом состоянии, 54 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,76.

83% зараженных моложе 50 лет; около 85% умерших были старше 60 лет; 60% тех, кто переносит болезнь тяжело, старше 60 лет; 59% из тех, кто подключен к ИВЛ или ЭКМО, старше 60 лет. Отметим, что среди тех, кто тяжело переносил болезнь и кому требовались аппараты ИВЛ или ЭКМО, заметно больше мужчин, чем женщин (почти во всех возрастных категориях). Среди умерших также больше мужчин.