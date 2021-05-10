Из сектора Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье две ракеты по территории Израиля, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги в городе Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа, информируем, что две ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, одна из них была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных.

По данным государственного израильского радио Kan, пострадавших в результате обстрела нет.