Sky: В Газе и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в сектор

Наземные силы израильской армии до настоящего момента не вторгались в сектор Газа. Об этом передает в пятницу телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения "атакуют Газу".

Позднее появилась информация о том, что войска якобы вторглись в прибрежный анклав. Между тем, как заявил телеканалу источник в палестинских спецслужбах, эта информация не соответствует действительности. Это же подтвердил Sky News Arabia и официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри. "Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", - указал он в эфире телеканала.