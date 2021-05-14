Sky: В Газе и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в сектор
Наземные силы израильской армии до настоящего момента не вторгались в сектор Газа. Об этом передает в пятницу телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ее воздушные и наземные подразделения "атакуют Газу".
Позднее появилась информация о том, что войска якобы вторглись в прибрежный анклав. Между тем, как заявил телеканалу источник в палестинских спецслужбах, эта информация не соответствует действительности. Это же подтвердил Sky News Arabia и официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри. "Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор", - указал он в эфире телеканала.
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