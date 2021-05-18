Сирены ПВО продолжают звучать на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги во вторник снова звучат в крупном городе Ашдод на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сигналы ПВО вновь сработали в Ашдоде, а также в граничащих с сектором Газа районах", - говорится в заявлении военных. Ранее пресс-служба проинформировала, что сирены прозвучали в городах Беэр-Шева, Ашдод и Ашкелон.

Палестинцы из сектора Газа вскоре после полудня во вторник прервали длившееся почти шесть затишье обстрелами граничащих с анклавом израильских районов, в результате чего ранения получили 10 человек. В предыдущий раз до этого пресс-служба сообщала о срабатывании сигналов систем ПВО в населенных пунктах у границы с палестинским анклавом вскоре после 06:00. По подсчетам военных, до этого в ночь на вторник радикалы выпустили не менее 90 ракет по Израилю.

Во вторник военные сообщили, что радикалы из Газы с 10 мая выпустили по израильским городам 3 440 ракет, 500 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол".