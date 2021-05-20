Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС до 21 мая - СМИ
Израиль не согласится на перемирие с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС до 21 мая.
С таким утверждением выступил в среду Channel 12, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно сообщению канала, "израильские силовики и политики сходятся во мнении о том, что перемирия [с ХАМАС] не будет до пятницы", 21 мая.
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