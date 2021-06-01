Израильская "Авиационная промышленность" получила контракт в Азии на 200 млн долларов

Израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" сообщил о подписании крупного контракта с одной из стран Азии на сумму около 200 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В рамках контракта концерн поставит заказчику решения в сфере беспилотной авиации с использованием БПЛА Heron.

Это четвертая для концерна сделка в сфере БПЛА с начала 2021 года. Ей предшествовала одна сделка в Европе с агентством ЕС по безопасности внешних границ, и две сделки в Азии.