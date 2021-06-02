Сегодня в Израиле состоятся выборы президента

Выборы нового президента Израиля пройдут в среду в Кнессете (парламенте страны). В первой декаде июля избранный кандидат сменит Реувена Ривлина и станет 11-м главой еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Выборы следующего президента Израиля состоятся в среду, 2 июня. Президентские выборы пройдут путем тайного голосования на пленуме Кнессета", - сообщила парламентская пресс-служба.

На предстоящих выборах на кресло президента претендуют два кандидата. Это руководящий с 2018 года Еврейским агентством для Израиля "Сохнут" Ицхак Герцог и Мирьям Перец - вторая женщина-кандидат в президенты в истории страны, удостоенная в 2018 году престижной Премии Израиля за вклад в "укрепление израильского духа".

Срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля. По закону выборы его преемника должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты.

В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.

Президент Израиля по закону поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования. Согласно закону, он находится вне политики и представляет всех граждан страны.