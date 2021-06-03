WizzAir анонсировал три новых авиамаршрута из Израиля

Израиль 3 июня 2021 12:49 (UTC+04:00)
WizzAir анонсировал три новых авиамаршрута из Израиля

Венгерская бюджетная авиакомпания WizzAir объявила об открытии трех новых маршрутов из Израиля в Италию, приурочив объявление к празднованию 75-летия Итальянской республики, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В дополнение к маршруту в Милан, самолеты WizzAir будут обслуживать маршруты в Рим, в город Бари на юге Италии и в Катанью на острове Сицилия.

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