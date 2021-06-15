Армия Израиля развернула батареи ПВО в преддверии марша с флагами в Иерусалиме

Армия обороны Израиля развернула батареи системы ПВО "Железный купол" по всей стране и направила дополнительные подразделения для поддержания порядка на Западный берег реки Иордан в преддверии ожидающегося возобновления столкновений во время запланированного на 15 июня марша правых еврейских активистов с израильскими флагами в районе Старого города Иерусалима. Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Марш с флагами изначально должен бы состояться 10 мая, но был отменен из-за резкого обострения ситуации в области безопасности и начала ракетных обстрелов израильских городов из сектора Газа.

На протяжении 11 дней израильские военные и радикалы в Газе обменивались ударами, режим прекращения огня вступил в силу 21 мая.