Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 13 заразившихся

В четверг, 17 июня, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839735 (+13 за сутки) заразившихся.

При этом в настоящий момент заражены 242 (+1) человек.

6428 (0) заболевших COVID-19 умерли.

833065 (+4) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 21581 тестов.

50 заболевших в больницах, 1 – в специально оборудованных помещениях гостиниц, остальные болеют в домашних условиях. Состояние 25 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 18 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,05. (Отметим, что при незначительном числе выявляемых зараженных этот параметр становится несущественным.)

Все населенные пункты имеют статус "зеленых".