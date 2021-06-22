Израиль присоединится к глобальной инициативе по налогообложению цифровой экономики

Министр финансов Авигдор Либерман объявил, что Израиль присоединится к инициативе лидеров стран "Большой семерки" по налогообложению цифровой экономики, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

На данный момент речь идет о принципиальном согласии, которое, скорее всего, повлечет за собой изменения в законе о стимулировании капитальных инвестиций.

30 июня инициатива должна быть оформлена как документ в ходе заседания руководства организации экономического сотрудничества и развития (OECD), а в конце года планируется ее одобрение форумом G-20.

Инициатива G-7 предусматривает введение ставки минимального глобального налога на прибыль для мультинациональных корпораций цифровой экономики, таких как Google, Amazon, Facebook и т.д.

В рамках инициативы корпорация может платить в определенной стране налог ниже минимального, однако в таком случае ей придется восполнять разницу в уплате налога в "материнском" государстве.

Кроме того, инициатива предусматривает выплату такими корпорациями налогов в странах получения прибыли, даже если в этих странах отсутствует их физическое представительство.