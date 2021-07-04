Израиль испытал инновационный бортовой лазер

Министерство обороны Израиля и компания Elbit Systems объявили об успешном завершении серии испытаний бортовой системы оружия на основе лазера с высокой выходной мощностью HPL-WS (High-Power Laser Weapon System). Испытанный бортовой комплекс оружия HPL-WS находился на самолете Cessna 208 Carravan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министерство обороны заявило, что испытания проводились Управлением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Министерства обороны Израиля DDR&D (Directorate of Defense Research and Development), компанией Elbit и ВВС Израиля и включали в себя перехват нескольких беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на различных высотах и дальностях с помощью системы HPL-WS.

"Способность перехватывать и уничтожать угрожающие летательные аппараты в воздухе является новаторской и ведет к стратегическим изменениям в возможностях противовоздушной обороны Государства Израиль, - говорится в заявлении. - Израиль является одной из первых стран в мире, которые достигли и продемонстрировали такие возможности с использованием бортовой мощной лазерной системы".

Во время телефонной конференции с журналистами бригадный генерал Янив Ротем, глава НИОКР в Управлении DDR&D, и Орен Сабаг, генеральный директор Elbit Systems ISTAR, сообщили, что в ходе испытаний применялся твердотельный лазер мощностью 100 кВт с дальностью действия 20 км на борту самолета Cessna на высоте 900 м. Лазер мог сопровождать БЛА и направлять на них пучок излучения до тех пор, пока не достигалась 100-процентная вероятность поражения.

Официальные лица сообщили, что испытания проводились недавно в рамках первого этапа разработки прототипа лазерного оружия мощностью 100 кВт, а в будущем будут разработаны более мощные версии.

Министерство обороны опубликовало фотографию, на которой показан лазер, который использовался в испытаниях, установленный в пассажирском салоне самолета Cessna 208 Caravan. Официальные лица также заявили, что планируется разработать версию лазерного оружия, которая будет установлена на самолет с габаритами авиалайнера компании Boeing.

Сабаг добавил, что в рамках параллельных разработок компания Elbit также работает над миниатюрным лазером, который можно устанавливать на БЛА.

По словам Ротема, бортовым лазерам не мешает облачный покров и они могут перехватывать БЛА, неуправляемые и управляемые ракеты, что может дополнить израильскую наземную систему противовоздушной обороны Iron Dome.

Минобороны Израиля объявило в прошлом году, что лазер наземного базирования также разрабатывается совместно с компанией Rafael, производителем Iron Dome, и Elbit. По словам Ротема, этот лазер должен заработать через три-четыре года, иметь дальность перехвата 8-10 км и дополнять батареи Iron Dome за счет новых возможностей перехвата.

"Мы полагаем, что к концу года продемонстрируем возможности перехвата мин, БЛА и неуправляемых ракет", - сказал Сабаг, имея в виду лазер наземного базирования.

Наземные и бортовые лазерные системы работают на основе алгоритмов, которые корректируют лазерный пучок для быстрого поражения цели. По словам Сабага, компания Elbit разработала алгоритмы на основе своей многоспектральной системы инфракрасного противодействия MUSIC (multi-spectral infrared countermeasures), которая защищает самолет, направляя лазерный пучок на приближающуюся ракету для ее увода с траектории. "Идентификация цели, ее сопровождение и возможность применения лазера для перехвата цели были теми строительными блоками, которые мы использовали, - сказал он. - Лазерный источник другой".

Лазерная система противовоздушной обороны является привлекательным вариантом, поскольку обеспечивает гораздо более низкие затраты на перехват, чем зенитные управляемые ракеты. Хотя установка лазера на самолет решает проблему облачного покрова и обеспечивает широкую зону покрытия, масса системы является серьезной проблемой для разработчиков.

Американские военные ранее испытали и затем отказались от бортовых систем как от неработающих, но они использовали более тяжелые химические лазеры. В настоящее время разрабатывается более легкий твердотельный двигатель мощностью 60 кВт для оснащения самолетов непосредственной огневой поддержки типа AC-130J ВВС США менее смертоносным оружием.