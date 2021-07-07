Израильский Банк "Апоалим" сообщает о сбое в работе банкоматов

В израильском банке "Апоалим" сообщают, что в связи с работами по поддержке системы банкоматов произошла неполадка, не позволяющая клиентам снимать деньги через банкомат, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В настоящий момент ведутся работы по устранению неполадки. Клиентам предлагается пользоваться банкоматами других банков.

При этом в "Апоалиме" отмечают, что в настоящий момент можно снять через банкоматы не более тысячи шекелей.