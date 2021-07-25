Исследование минздрава Израиля: 80% вакцинированных не заражают других

Недавнее исследование минздрава Израиля укрепляет целесообразность введения «зеленого стандарта» в местах проведения массовых мероприятий. 12 канал опубликовал результаты исследования, согласно которому 80% вакцинированных граждан, у которых был обнаружен вирус, не распространяли инфекцию на других в местах скопления людей, передает Trend со ссылкой на Nikk.

10% вакцинированных заразили только одного человека, и всего 3% передали инфекцию двоим или троим. Что касается остальных 7%, осталось неясно, были ли они ответственными за заболевание других людей.

Это эпидемиологическое расследование касалось только мест, включенных в «тав а-ярок», а не домов.