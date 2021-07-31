Израиль утилизирует вакцин почти на $2 млн
Израиль намерен утилизировать 80 000 единиц вакцин против COVID-19, срок годности которых истекает в полночь 1 августа, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Утоняется, что примерная стоимость подлежащих утилизации вакцин «Pfizer-BioNTech» составляет 6 млн в шекелей ($1,8 млн).
«Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, обращая внимание на срок годности продукта», — заявили в министерстве здравоохранения.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе (Эксклюзив)
Узбекистан и Глобальный институт "зеленого" роста обсудили возможность внедрения технологий "зеленой" экономики
Названа дата заседания дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса по вопросу депутата Эльданиза Салимова
На совместном заседании Рабочих групп Межведомственного центра в Гадруте обсуждены проделанные и предстоящие работы в Карабахе (ФОТО)
Азербайджан проводит масштабные восстановительные работы в Карабахе - экс-депутат парламента Израиля
Распространенная Арменией информация об обстреле со стороны частей азербайджанской армии является необоснованной - минобороны
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра
В Генпрокуратуру переданы материалы в связи с экологическим ущербом Зангиланскому и Джебраильскому районам
В Азербайджане состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе
Восьмое чувство и восемь нот Джамала Гурбанова: Особое видение окружающего мира и отражение духовной сущности (ВИДЕО, ФОТО)
Товарооборот между Азербайджаном и Россией меньше подвержен влиянию мировых цен на энергоносители - минпромторг РФ