Посол Бахрейна в Израиле объявил об официальном вступлении в должность
Первый в истории посол Бахрейна в Израиле, Халид аль-Джалахм, 31 августа прибудет в Тель-Авив, чтобы официально приступить к работе, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Аль-Джалахма ранее занимал пост главы оперативного центра министерства иностранных дел. В 2009-2013 году он был советником-посланником посольства Бахрейна в США.
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