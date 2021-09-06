Смертность от коронавируса в Израиле в сентябре: 53% умерших не были вакцинированы

По данным министерства здравоохранения на 6 сентября, только с начала этого месяца от коронавируса в Израиле умерли 122 человека. Из них 65 не были вакцинированы (53%). 42 не успели получить третью прививку (34%). 15 умерли, несмотря на то, что получили третью, "бустерную" прививку (12%), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Отмечается также, что только восемь умерших были младше 60 лет (7%). Из них шестеро не были вакцинированы, а двое получили две дозы вакцины, не успев сделать "бустерную" прививку.

Из опубликованных данных можно сделать предварительный вывод, что "бустерная" прививка повышает шанс на выживание при заражении коронавирусом, особенно если речь идет о молодых людях.

Кроме того, поскольку вакцинированных в Израиле во много раз больше, чем невакцинированных (среди граждан старше 60 лет вакцинированных в десятки раз больше, чем невакцинированных), то относительная летальность (отношение числа умерших от COVID-19 к числу зараженных) среди непривитых многократно превышает относительную летальность среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины.

По данным минздрава Израиля на 5 сентября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6011624 человек (64% населения страны, 88% взрослого населения), вторую дозу – 5507946 человек (59% населения страны, 81% взрослого населения). 2581893 человек привиты третьей дозой (28% населения страны, 38% взрослого населения).

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 73%, в категории 80-89 – 95%/92%/78%, 70-79 – 96%/94%/82%, 60-69 – 92%/88%/68%, 50-59 – 91%/86%/54%, 40-49 – 88%/82%/39%, 30-39 – 85%/79%/25%, 20-29 – 81%/73%/16%, 16-19 – 82%/71%/10%, 12-15 – 49%/33%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.