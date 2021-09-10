Gulf Air начнет полеты в Израиль с 30 сентября
Национальная бахрейнская авиакомпания Gulf Air сообщила, что начнет обслуживать рейсы на маршруте Манама-аэропорт Бен-Гурион с 30 сентября, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Маршрут будет обслуживаться два раза в неделю.
Первый официальный рейс в Израиль самолет Gulf Air совершил еще в ноябре 2020 года, однако дата начала регулярного авиасообщения несколько раз откладывалась из-за эпидемиологических ограничений.
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