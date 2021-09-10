Gulf Air начнет полеты в Израиль с 30 сентября

Национальная бахрейнская авиакомпания Gulf Air сообщила, что начнет обслуживать рейсы на маршруте Манама-аэропорт Бен-Гурион с 30 сентября, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Маршрут будет обслуживаться два раза в неделю.

Первый официальный рейс в Израиль самолет Gulf Air совершил еще в ноябре 2020 года, однако дата начала регулярного авиасообщения несколько раз откладывалась из-за эпидемиологических ограничений.