Из сектора Газа выпустили одну ракету по Израилю
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"После срабатывания сирен воздушной тревоги на юге Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Ее перехватила система ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных. В пресс-службе сообщили, что сирены ПВО ранее в субботу прозвучали в городе Сдерот и районах, граничащих с палестинским анклавом. В предыдущий раз радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории еврейского государства в пятницу, она также была перехвачена.
21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.