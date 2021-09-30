Коронавирус в Израиле: Менее 49 тысяч зараженных, 1,3% из них в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 30 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1279209 зараженных (+3804 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 30 и 29 сентября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 3550 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 48621 человек (-5373 за сутки).

7734 заболевших COVID-19 умерли (+42 за сутки, судя по отчетам минздрава; на самом деле суточная смертность ниже, отчет скорректирован с учетом праздничных дней). Напомним, что на прошлой неделе умерли 138 больных (около 20 смертей в сутки).

1222854 человек выздоровели (+9135 за сутки).

За последние сутки проведены 105313 тестов. В 3,65% случаев выявлялся коронавирус.

910 (-56 за сутки) заболевших в больницах, 90 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 639 (-20) пациентов оценивается врачами как тяжелое (1,3% от общего числа зараженных), 266 из них в критическом состоянии, 219 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,72.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 54% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 63% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 158/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 31/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 3/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 220, привитых без "бустера" – 81, привитых с "бустером" – 35. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.