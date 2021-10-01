Коронавирус в Израиле: Менее 47 тысяч зараженных, около 600 из них в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 1 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1284063 зараженных (+4854 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 1 октября и 30 сентября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 4313 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 46647 человек (-1974 за сутки).

7761 заболевших COVID-19 умерли (+27 за сутки). Напомним, что на прошлой неделе умерли 138 больных (около 20 смертей в сутки).

1229655 человек выздоровели (+6801 за сутки).

За последние сутки проведены 120967 тестов. В 3,81% случаев выявлялся коронавирус.

869 (-41 за сутки) заболевших в больницах, 90 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 607 (-32) пациентов оценивается врачами как тяжелое (1,3% от общего числа зараженных), 264 из них в критическом состоянии, 214 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,72.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 54% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 4% – старше 60 лет. При этом 63% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 160/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 31/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 3/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 222, привитых без "бустера" – 80, привитых с "бустером" – 34. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.