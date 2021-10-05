Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 5 октября, валютные торги завершились повышением курса американского доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара вырос на 0,373% и составил 3,229 шекеля за $1. Курс евро возрос на 0,147% и составил 3,744 шекеля за €1.