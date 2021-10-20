Коронавирус в Израиле: Менее 17 тысяч зараженных, около 350 в тяжелом состоянии

Утром в среду, 20 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Продолжается спад четвертой волны эпидемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1319518 зараженных (+1040 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 20 и 19 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 1130 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 16839 человек (-673 за сутки).

8023 (+13 за сутки) заболевших COVID-19 умерли. За последнюю неделю умерли 69 зараженных коронавирусом.

1294656 человек выздоровели (+1700 за сутки).

За последние сутки проведены 93228 тестов. В 1,28% случаев выявлялся коронавирус.

472 заболевших в больницах (-16 за сутки), 54 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 352 (-8 за сутки; примерно 2,1% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 177 (-9) из них в критическом состоянии, 156 (-5) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,76.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 56% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 89/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 14/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 115, привитых давно (более полугода) – 15, полностью привитых – 46. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.