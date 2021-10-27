Израильский частный самолет впервые совершил публичный рейс в Эр-Рияд

Израильский частный самолет совершил первый в истории публичный авиарейс из Тель-Авива в Эр-Рияд. Об этом сообщает в среду газета The Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, частный израильский самолет приземлился в Саудовской Аравии во вторник, а в понедельник в аэропорту Бен-Гурион близ Тель-Авива посадку совершил вылетевший из Эр-Рияда лайнер эмиратской чартерной авиакомпании Royal Jet, что также стало первым публичным авиарейсом на этом направлении.

В сентябре 2020 года Саудовская Аравия разрешила самолетам гражданской авиации, следующим из или в Объединенные Арабские (ОАЭ), пролетать над своей территорией. Тогда же самолет израильского национального авиаперевозчика El Al с американской и израильской делегациями на борту совершил первый прямой перелет между Израилем и ОАЭ, полет впервые проходил через воздушное пространство Саудовской Аравии.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне Израиль при активном посредничестве США подписал "Авраамовы соглашения" - документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения мира с этими двумя государствами из арабских стран дипломатические отношения с Израилем поддерживали только Египет и Иордания.