Коронавирус в Израиле: Менее 7000 зараженных, 185 в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 4 ноября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Продолжается спад четвертой волны эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1332426 зараженных.

По данным минздрава, в настоящий момент заражены 6952 человек (-495 за сутки).

8109 (+3 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1317365 человек выздоровели.

За последние сутки проведены 86110 тестов. В 0,75% случаев выявлялся коронавирус.

251 заболевших в больницах (-25 за сутки), 60 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 185 (-16 за сутки; примерно 2,7% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 127 (-8) из них в критическом состоянии, 114 (-6) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,83.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 57% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 52/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 8/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 64, привитых давно (более полугода) – 8, полностью привитых – 21. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство. Минздрав сообщает, что около 90% тяжелобольных не были вакцинированы или были вакцинированы более чем полгода назад.