Шести жителям Израиля предъявлены обвинения в ограблениях граждан, желавших купить виртуальную валюту

Отдел госпрокуратуры по борьбе с киберпреступлениями предъявил в окружной суд Хайфы обвинительное заключение в адрес шести жителей Хайфы и Акко, которые обвиняются в ограблении при отягощающих обстоятельствах, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно обвинительному заключению, в последние несколько месяцев обвиняемые предлагали в сети Telegram приобрести у них виртуальную валюту по выгодной цене.

Когда у них появлялся клиент, назначалась встреча, на которой у "клиента" силой отнимали деньги, зачастую под угрозой применения оружия.

Всего обвиняемые ограбили граждан на 680 тысяч шекелей.