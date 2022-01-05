"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Около 58 тысяч зараженных

Утром в среду, 5 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1423289 зараженных (+14420 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 5 января и 4 января; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 11978 зараженных).

В настоящий момент заражены 57858 человек (+12278 за сутки).

8247 заболевших COVID-19 умерли (0 за сутки).

1357184 выздоровели после заражения коронавирусом (+2142 за сутки).

За последние сутки проведены 201378 тестов. В 6,65% случаев выявлялся коронавирус.

285 заболевших в больницах (+49 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 125 пациентов (+8 за сутки; 0,2% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 46 (-1) из них в критическом состоянии, 38 (0) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,94 (самый высокий с июня 2021 года).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 42% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет И только 8% – старше 60 лет. Доля зараженных детей и подростков постепенно сокращается, при этот растет доля зараженных в возрастной категории 20-59 лет. 63% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 36/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 5/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 2/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 38, привитых давно (более полугода) – 5, полностью привитых – 30. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.