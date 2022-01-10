Дефицит бюджета Израиля сократился до 4,5%

В 2021 году дефицит государственного бюджета Израиля сократился до 4,5% от валового внутреннего продукта. Это стало результатом увеличения сбора налогов. Как передает Trend со ссылкой на newsru.co.il, об этом сообщает министерство финансов Израиля.

В 2019 году, накануне коронавирусной пандемии, дефицит бюджета составлял 3,7% от ВВП. На пике заболевания, когда государство тратило значительные средства на пособия и поддержку бизнесов, он достиг 12%.