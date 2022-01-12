"Пятая волна" эпидемии коронавируса в Израиле: Около 223 тысяч зараженных, почти 800 из них госпитализированы

Утром в среду, 12 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1622053 зараженных (+45273 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 12 января и 11 января; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 43815 зараженных). Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

В настоящий момент заражены 222877 человек (+37124 за сутки). Это максимальный показатель за все время эпидемии.

8274 заболевших COVID-19 умерли (+3 за сутки).

1390902 выздоровели после заражения коронавирусом (+8146 за сутки).

За последние сутки проведены 396038 тестов (рекордный показатель). В 12,1% случаев выявлялся коронавирус. (Домашние тесты не учитываются в этой статистике.)

781 заболевших в больницах (+81 за сутки; 0,35% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 254 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+7 за сутки; 0,11% от текущего числа зараженных), 84 (+5) из них в критическом состоянии, 63 (+4) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 2.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 38% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. Доля зараженных детей и подростков постепенно сокращается, при этот растет доля зараженных в возрастной категории 20-59 лет. 76% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 61/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 21/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 8/100 тысяч. При этом на фоне резкого роста заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 63, привитых давно (более полугода) – 20, полностью привитых – 107. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.