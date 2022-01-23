Кабмин Израиля утвердил госкомиссию по расследованию закупок субмарин в Германии

Израиль 23 января 2022 20:04 (UTC+04:00)
Кабмин Израиля утвердил госкомиссию по расследованию закупок субмарин в Германии

Правительство Израиля утвердило в воскресенье создание государственной комиссии для расследования обстоятельств приобретения еврейским государством подводных лодок и ряда других боевых кораблей в Германии в период с 2009 по 2016 год, когда у власти находился экс-премьер Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает израильское радио Kan, отмечая, что премьер-министр Нафтали Беннет при голосовании по этому вопросу воздержался, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Создание комиссии является первоочередной задачей в области безопасности. Это четкий сигнал о том, что игры с безопасностью Израиля недопустимы", - цитирует радиостанция заявление министра обороны страны Бени Ганца. "Это самое серьезное дело о коррупции в сфере безопасности в истории страны. Пришло время провести расследование и предоставить ответы", - написал в Twitter перед голосованием по этому вопросу глава МИД еврейского государства Яир Лапид.

Расследование правонарушений при заключении сделки о приобретении субмарин и других военных кораблей у германской компании ThyssenKrupp началось в Израиле в феврале 2017 года и получило название "Дело 3000". В декабре 2019 года государственный прокурор Шай Ницан принял решение выдвинуть по нему обвинения в коррупции против группы израильских чиновников и высокопоставленных должностных лиц, включая экс-главу ВМС Израиля Элиэзера Марома и бывшего представителя ThyssenKrupp в еврейском государстве Мики Ганора.

Нетаньяху до сих пор не являлся фигурантом "Дела 3000". Тем не менее полицейские в рамках этого расследования допрашивали его в качестве свидетеля в 2018 году. В настоящее время Окружной суд Иерусалима рассматривает три дела о взяточничестве и других нарушениях в отношении Нетаньяху, который возглавлял кабмин с 2009 по 2021 год. Сам бывший премьер ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

Израиль при Нетаньяху приобрел у Германии шесть подводных лодок типа Dolphin, которые считаются самым дорогостоящим оружием национальной армии, а также несколько ракетных катеров. Все корабли уже поставлены израильским военным. Уже при нынешнем премьере 20 января Министерство обороны Израиля подписало с оборонным ведомством Германии и ThyssenKrupp соглашение о разработке и производстве трех новых подводных лодок для израильских ВМС за €3 млрд.

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