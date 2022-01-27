Израиль стал членом программы NASA по освоению Луны и Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и правительство Израиля подписали договор о членстве в программе "Артемида", направленной на совместное изучении Луны, Марса, комет и астероидов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Израиль стал 15-м членом программы. Ранее в нее вступили Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Италия, Польша, Украина, Канада, Мексика, Бразилия, ОАЭ, Южная Корея, Япония, а также Люксембург и остров Мэн.

Долгосрочная цель соглашения – освоение Луны и начало полетов на Марс в мирных целях.

Соглашение предусматривает обмен информацией, совместимость технологий, коллективную собственность космических ресурсов, уборку космического мусора и т.д.