Агентство Fitch подтвердило текущий кредитный рейтинг Израиля
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило текущий суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной валюте, оставив его на уровне А+ со стабильным прогнозом, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Аналитики агентства отметили быстрые темпы восстановления экономики Израиля от последствий кризиса, сокращение бюджетного дефицита, хороший внешнеторговый баланс и стабильность финансовых институтов.
Основными факторами, сдерживающими повышение кредитного рейтинга, остаются геополитическая нестабильность и все еще высокий, по сравнению с референтной группой стран, уровень госдолга.
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