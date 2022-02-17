Агентство Fitch подтвердило текущий кредитный рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило текущий суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной валюте, оставив его на уровне А+ со стабильным прогнозом, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Аналитики агентства отметили быстрые темпы восстановления экономики Израиля от последствий кризиса, сокращение бюджетного дефицита, хороший внешнеторговый баланс и стабильность финансовых институтов.

Основными факторами, сдерживающими повышение кредитного рейтинга, остаются геополитическая нестабильность и все еще высокий, по сравнению с референтной группой стран, уровень госдолга.