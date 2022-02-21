Минздрав Израиля: В период эпидемии коронавируса смертность возросла на 6%

В понедельник, 21 февраля, министерство здравоохранения Израиля направило в СМИ общий отчет о смертности в последние годы и причинах смерти. Информация основана на данных Центрального статистического бюро, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно представленным данным, в период эпидемии коронавируса (март 2020 – декабрь 2021) общая смертность была на 6% выше, чем за аналогичный период в среднем в 2017-2018 и 2018-2019 году (первоначально минздрав сообщил о росте на 7%, затем прислал исправленный вариант). Среди пожилых людей (65 и старше) смертность в период эпидемии коронавируса выросла на 4% по сравнению в предыдущими годами.

В 2020 году смертность была в среднем на 3% выше, чем в 2018 году (на 1% среди женщин и на 5% среди мужчин).

В 2021 году смертность была в среднем на 6% выше, чем в 2019 году (на 4% среди женщин и на 7% среди мужчин).

При этом в течение двадцати лет, в 2000-2019 годах, стандартизированный по возрасту уровень смертности в Израиле снизился на 29% среди мужчин и на 28% среди женщин.

С 1999 года рак остается основной причиной смерти, а болезни сердца – второй причиной.

В 2017-2019 годах десять самых частых причин смерти: рак, болезни сердца, диабет, болезни кровеносной системы, сепсис, деменция, заболевания почек, пневмония и грипп, хронические заболевания дыхательной системы, аварии.