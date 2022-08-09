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Израиль впервые разрешил палестинцам летать за границу со своей территории

Израиль Материалы 9 августа 2022 17:38 (UTC +04:00)
Израиль впервые разрешил палестинцам летать за границу со своей территории

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Граждане Палестины, проживающие на Западном берегу реки Иордан, впервые получат возможность совершать заграничные авиаперелеты из израильского аэропорта Рамон. Об этом во вторник сообщил 12-й телеканал израильского телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, первыми заграничными рейсами, доступными палестинцам, станут полеты в Турцию, которые будут запущены в конце августа текущего года. Сначала арабскому населению будут доступны только перелеты в Анталью, но уже с сентября откроются и рейсы в Стамбул.

Всего планируется два авиаперелета в неделю, которые будут совершать турецкие авиакомпании Pegasus и Atlas на самолетах Аirbus A321, рассчитанных на перевозку 220 пассажиров.

До настоящего времени жители Палестины не могли воспользоваться услугами аэропортов на территории Израиля для полетов за рубеж и могли совершать заграничные поездки только из аэропортов Иордании.

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