Израиль впервые разрешил палестинцам летать за границу со своей территории

Граждане Палестины, проживающие на Западном берегу реки Иордан, впервые получат возможность совершать заграничные авиаперелеты из израильского аэропорта Рамон. Об этом во вторник сообщил 12-й телеканал израильского телевидения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, первыми заграничными рейсами, доступными палестинцам, станут полеты в Турцию, которые будут запущены в конце августа текущего года. Сначала арабскому населению будут доступны только перелеты в Анталью, но уже с сентября откроются и рейсы в Стамбул.

Всего планируется два авиаперелета в неделю, которые будут совершать турецкие авиакомпании Pegasus и Atlas на самолетах Аirbus A321, рассчитанных на перевозку 220 пассажиров.

До настоящего времени жители Палестины не могли воспользоваться услугами аэропортов на территории Израиля для полетов за рубеж и могли совершать заграничные поездки только из аэропортов Иордании.