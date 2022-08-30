Израиль и Япония подписали меморандум об оборонном сотрудничестве

Министры обороны Израиля и Японии Бени Ганц и Ясукадзу Хамада подписали во вторник меморандум о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минобороны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подписание приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений, оно состоялось в рамках визита Ганца в Токио, куда он прибыл в понедельник, отметили в пресс-службе. Это первый за десять лет визит израильского министра обороны в Японию.

Меморандум позволит сторонам расширить оборонные, стратегические и военные обмены, указали в пресс-службе. Оба министра приветствовали подписание документа, выразив надежду на дальнейшее укрепление оборонного сотрудничества, указали в израильском министерстве.

"Сотрудничество между Израилем и Японией в развитии технологий и обмене знаниями позволит нам достичь нашего общего видения", - подчеркнул израильский министр, слова которого привела пресс-служба Минобороны.

Он добавил, что, по мнению Израиля, в настоящий момент "глобальной стабильности угрожают ядерная программа и злонамеренные действия Ирана". "Я только что вернулся после визита к нашему близкому и общему союзнику, Соединенным Штатам, где обсуждал ядерное соглашение с Ираном. Эта угроза требует объединенного международного фронта во главе с США", - указал Ганц.