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ВВС Израиля и Франции провели совместные учения в израильском небе

Израиль Материалы 6 декабря 2022 23:54 (UTC +04:00)
ВВС Израиля и Франции провели совместные учения в израильском небе

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Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила во вторник о завершении ранее в тот же день международных учений "Восточный бриз" с участием подразделений израильских и французских военно-воздушных сил, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня (во вторник) завершились международные учения "Восточный бриз", в ходе которых ВВС Израиля и ВВС Франции отрабатывали взаимодействие в воздухе в небе Израиля", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учебных маневров "в Средиземное море прибыла французская авианосная ударная группа". "Экипажи ВВС Израиля и Франции летали крылом к крылу, отрабатывая совместные удары и противодействие воздушным угрозам", - добавили военные.

В армейской пресс-службе указали, что "учения стали важной вехой в развитии стратегического сотрудничества между ВВС Израиля и Франции" и что они привели к "повышению боеготовности сил".

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