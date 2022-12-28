Израиль намерен продолжать работу над укреплением мира с соседними странами

Будущий кабинет министров Израиля продолжит работать во имя укрепления мира с соседними государствами и активизации отношений со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения" - Бахрейном, Марокко, Объединенными Арабскими Эмиратами и Суданом. С таким заявлением выступил в среду лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, завершающий формирование правительственной коалиции по итогам выборов 1 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство будет работать над укреплением мира со всеми нашими соседями, обеспечивая при этом безопасность, исторические и национальные интересы Израиля. Правительство будет работать над тем, чтобы значительно углубить сотрудничество со странами, подписавшими "Авраамовы соглашения", - говорится в его сообщении в Twitter.

Присяга нового израильского кабинета назначена на 29 декабря. В правительственную коалицию, кроме партии "Ликуд", вошли ультраортодоксальные блоки ШАС и "Объединенный иудаизм Торы", а также ультраправые политические партии "Религиозный сионизм", "Оцма ехудит" ("Еврейская сила") и "Ноам".