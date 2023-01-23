В Израиле задержали человека, выдававшего себя за секретаря Макрона

Житель города Нетания в понедельник был задержан местными полицейскими по подозрению в мошенничестве. Как сообщила газета Yedioth Ahronoth, подозреваемый пытался выдать себя за генерального секретаря Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, израильская полиция задержала подозреваемого на основании запроса коллег из Франции. Расследование началось около двух месяцев назад после того, как французские власти получили информацию о жителе Израиля, представлявшегося главой канцелярии французского президента. Кроме того, мужчина связывался по телефону с послами ряда европейских стран и пытался ввести их в заблуждение ради личной выгоды.

В понедельник утром израильские полицейские смогли обнаружить подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Нетании - приморского города в 30 км к северу от Тель-Авива с крупнейшей в Израиле франкоязычной общиной. Мужчина был задержан и отправлен на допрос.

При обыске у него дома были найдены поддельные печати, в том числе копии штампов государственных органов Княжества Монако, отмечает Yedioth Ahronoth. Следователи предполагают, что он мог использовать их для мошенничества. Делом занимаются сотрудники спецподразделения "Лахав-433", в ведении которого находятся экономические преступления.

Генеральный секретарь Елисейского дворца - глава канцелярии президента Франции, руководящий командой советников руководителя государства. В его обязанности, в частности, входит координация работы президентских советников, налаживание взаимодействия между канцелярией президента и кабинетом министров. Кроме того, согласно традиции, после формирования каждого нового правительства страны именно генсек Елисейского дворца поименно оглашает состав кабмина. Эта должность впервые была создана в 1849 году в период Второй республики, в настоящий момент ее занимает Алексис Колер (с 2017 года).