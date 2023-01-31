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Нетаньяху планирует визит во Францию 2 февраля

Израиль Материалы 31 января 2023 03:32 (UTC +04:00)
Нетаньяху планирует визит во Францию 2 февраля

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует в четверг, 2 февраля, отправиться с официальным визитом во Францию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник вечером газета Yedioth Ahronoth.

Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения на пост премьера в конце декабря 2022 года, отмечает издание.

По информации Yedioth Ahronoth, во Франции у Нетаньяху планируется встреча с президентом республики Эмманюэлем Макроном. В Израиль премьер должен вернуться в субботу вечером, указывает газета.

В воскресенье вечером Нетаньяху и Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого условились в ближайшее время встретиться лично, сообщала ранее канцелярия израильского премьера.

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