Нетаньяху и Макрон обсудили меры сдерживания Ирана на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на пятницу завершили в Париже встречу, на которой обсудили меры противодействия Ирану. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху этим вечером встретился с французским президентом Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце. Два лидера обстоятельно обсудили пути противодействия иранской ядерной угрозе. Премьер-министр Нетаньяху подчеркнул, что сдерживание Ирана и его сателлитов на Ближнем Востоке должно быть усилено. Он также призвал наложить значительные санкции на иранский режим и включить Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) в террористический список ЕС", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отметили в канцелярии, собеседники "обсудили ситуацию на региональной арене и необходимость поддерживать стабильность в регионе, особенно в Ливане". Коме того, они затронули тему "расширения круга мира", охватывающего еврейское государство и соседние арабские страны, добавили в канцелярии.

Нетаньяху прибыл с визитом в Париж в четверг вечером, это его первая зарубежная поездка с момента возвращения на пост главы правительства в конце прошлого года. Как сообщил премьер перед вылетом, главной темой его переговоров с Макроном должны были стать совместные усилия по противодействию Ирану. Кроме того, в ходе своего пребывания во Франции он намерен встретиться с представителями местных деловых кругов и еврейской общины.

В Израиле 29 декабря 2022 года было приведено к присяге новое правительство во главе с Нетаньяху. В тот же день он провел первое заседание, в ходе которого заявил, что для его кабинета первоочередной задачей будет блокирование Ирана. Премьер подчеркнул, что это экзистенциальный вопрос для Израиля.