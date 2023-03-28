Франция приняла экстренные меры безопасности перед маршами против пенсионной реформы

Полиция Франции мобилизовала беспрецедентный по численности контингент сил безопасности для обеспечения правопорядка в связи с 10-й общенациональной акцией протеста против пенсионной реформы, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Марши несогласных планируются во вторник в Париже, а также в 200 коммунах страны.

Согласно меморандуму Службы территориальной разведки Национального управления полиции Франции, который оказался в распоряжении радиостанции Europe 1, манифестации могут собрать от 650 тыс. до 900 тыс. участников по всей стране, в том числе до 100 тыс. в Париже. В столице профсоюзы начнут марш против пенсионной реформы с площади Республики. Участники, как ожидается, направятся после 14:00 по местному времени двумя разными маршрутами к площади Нации.

"Для дежурства в столице и регионах во вторник мобилизованы 13 тыс. полицейских и жандармов", - сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции силовых ведомств 27 марта. Он назвал эту мобилизацию сил беспрецедентной.